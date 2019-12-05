مجموعة لولو في مبنى مطار أبوظبي الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن تخصيص مساحتين لتجارة التجزئة في مبنى المطار الجديد، لمجموعة لولو، وخلال حفل أقيم في مبنى «ميدفيلد، وقع برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، اتفاقية مع سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو، لإنشاء متجر هدايا متخصص ومتجر آخر للسلع غير الغذائية على مساحة إجمالية 1833 متراً مربعاً، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران وعدد من كبار الشخصيات.

وتأتي هذه الشراكة مع مجموعة لولو كنتيجة لالتزام مطارات أبوظبي بتطوير شراكات استراتيجية مع شركات القطاع المحلّي في دولة الإمارات بما يضمن حضوراً بارزاً للمنتجات والخدمات الوطنية ضمن تجربة عالمية المستوى يقدّمها مبنى المطار الجديد للمسافرين.

وقال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «يعد مبنى المطار الجديد واحداً من أهم مشاريع البنية التحتية في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، وهو ما يجعل منه وجهة لواحدة من أبرز وأنجح العلامات التجارية العالمية لتتوسع في مطار أبوظبي الدولي، حيث تعتبر شراكتنا مع مجموعة لولو ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا طويلة الأمد في تعزيز قطاع البيع بالتجزئة، ونتطلع إلى العمل مع المجموعة عن قرب خلال الأشهر والسنوات المقبلة».

وقال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «كلّنا ثقة بأن إضافة علامة لولو التجارية ستسهم في تعزيز تجربة السفر التي نوفرها للمسافرين في المطار».

وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو: «من المؤكد أن تراثنا الذي يمتد لأكثر من 4 عقود في قطاع التجزئة بدولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى من العالم، سيتيح لنا فرصة تقديم منتجاتنا استثنائية سواء من حيث التصميم أو العروض التي سنوفرها».