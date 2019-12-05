دناتا أفضل مزود خدمات جوية ضمن جوائز السفر العالمية 2019

المصدر: دبي - البيان

نالت دناتا لقب «أفضل مزود خدمات جوية في العالم» ضمن حفل توزيع «جوائز السفر العالمية 2019» الذي أقيم أخيراً في العاصمة العمانية مسقط.

وكانت دناتا قد نالت في أبريل الماضي أربع جوائز ضمن «جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط». وهي: «أفضل وكالة لسفريات الأعمال في الشرق الأوسط» و«أفضل وكالة مبيعات عامة في الشرق الأوسط» و«أفضل وكالة سفريات في دولة الإمارات» و«أفضل وكالة سفريات في أبوظبي».

وتحتفي جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط بالتزام الشركات تقديم أفضل خدمات السفر والسياحة والضيافة. وجرى اختيار دناتا لنيل هذه الجوائز نتيجة تصويت متخصصين عالميين في مجال السفر والسياحة.

وقال إيان أندرو، نائب رئيس أول دناتا: «يسرنا أن ننال تقدير جوائز السفر العالمية لجودة خدماتنا وحلولنا المبتكرة ونهجنا الذي يرتكز على العملاء أولاً. وتؤكد هذه الجائزة التزامنا تجاه تقديم أفضل خدمة يومياً وفي كل المراحل التي يمر بها العملاء. وسوف نستمر بتطوير أعمالنا لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للجميع».

وتدير دناتا مجموعة متنوعة من شركات السفر، وتقدم خدمات شاملة للأفراد والشركات وصناعة السفر في 24 دولة. كما تتولى وشركاؤها إدارة مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من الأعمال التجارية وسفريات الحوافز إلى الرحلات السياحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إدارة الوجهات السياحية والترفيه والرياضة وعطلات المغامرات. وتقدم دناتا أيضاً خدمات المبيعات والتسويق للفنادق، إلى جانب خدمات السفر المتخصصة للمؤسسات الحكومية وبرامج الرحلات البرية والبحرية.