«الوليد الاستثمارية» تطلق «ليمون تري دبي» بـ 100 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «مجموعة الوليد الاستثمارية» فندقها الجديد «ليمون تري دبي» في شارع الوصل بمنطقة جميرا بقيمة استثمارية تصل إلى 100 مليون درهم، وتتولى «ليمون تري العالمية» إدارة المنشأة التي تعد الأولى لها في سوق الضيافة المحلي بدولة الإمارات.

ويتضمن فندق «ليمون تري دبي» 114 غرفة وجناحاً مؤثثة بالكامل ومطعماً متنوعاً يقدم العديد من أصناف المأكولات من مطابخ مختلفة شرقية وغربية، وغيره من المرافق ضمن تصنيف الفئة المتوسطة 3 نجوم.

وقال محمد عبد الرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوليد الاستثمارية»: «يتمتع السوق المحلي في دبي في مختلف القطاعات الاقتصادية بجاذبية خاصة واهتمام متواصل لدى الشركات العالمية التي تطمح للفوز بأفضل الفرص الاستثمارية في ظل الطلب المتنامي على ما تتميز به البيئة المحلية من محفزات الاستثمار المغرية كالأمن والأمان والعوائد الأفضل والمركز العالمي التنافسي».