84.1 مليار دولار إيرادات قطاع الكيماويات في دول التعاون 2018

المصدر: وام

قدر "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا) إيرادات قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي بـ 84.1 مليار دولار في 2018.

و(جيبكا) هو الكيان الممثل لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي "تقريره الصادر اليوم سلط (جبيكا) الضوء على أداء قطاع الكيماويات" في منطقة الخليج العربي إذ قدر إجمالي الإنتاج بـ 174.8 مليون طن ما يشير إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8% كما شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 13.3 مليون طن في عام 2018 وذلك نظرا للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية.

كما كشف التقرير أن قطاع الكيمياويات في سلطنة عمان يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت 5.1% في عام 2018 أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة.

وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها الاستثنائية في العام 2018 حيث واصلت حضورها ضمن قائمة أكبر عشرة مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم كما سجلت السعودية أكبر معدل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة ما يجعل منها مركز قوة.

ففي عام 2018 حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 62 مليار دولار.

وقال الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) إن قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل تسجيل مستويات جديدة من النمو بالإنتاج وتنويع المحفظة الاقتصادية وابتكار فرص العمل.