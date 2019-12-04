شركة طيران تفتح مطعماً بأطباقها

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تشكل الوجبات على متن الطائرات أطعمة فاقدة الطعم والمذاق اللذيذ، بالنسبة إلى العديد من المسافرين، لكن هذا لم يمنع إحدى شركات الطيران من المغامرة أخيراً، والرهان على أن وجباتها التي تقدمها على متنها جيدة بما فيه الكفاية لفتح مطعم على الأرض.

فقد افتتحت شركة "طيران آسيا" التي تعمل بنظام التكلفة المنخفضة مطعم "سانتان" في كوالا لمبور، حسبما أفاد موقع شبكة التلفزيون الأميركية "سي إن إن"، المطعم يقدم الأطباق نفسها المتوفرة على متن رحلات الشركة.

وتعني كلمة "سانتان " بالمالاية حليب جوز الهند الذي يعتبر عنصراَ رئيسياً في العديد من الأطباق الماليزية، وأفيد بأن المطعم على الأرض كما في السماء سيقدم الأطعمة الماليزية التقليدية، مع بعض الأطباق المفضلة من أنحاء جنوب شرق آسيا، مثل الأرز بالدجاج على الطريقة الصينية الماليزية ودجاج "أناسال" من الفيليبين و"الفو" الفيتنامي.

وتضيء خيارات قائمة الطعام على البلدان التي تصل بينها الشركة، أما المكونات مثل القهوة والشاي والبهارات وغيرها من المنتجات، فسيتم استقدامها من مختلف أنحاء المنطقة، وفقاً للشركة.

وستمتاز لائحة الأطباق على الأرض في المطعم بوجبات أكثر من تلك على متن رحلات الشركة، لأن المطعم لا يواجه تقييدات المساحة على الطائرة، ويمكن للزبائن في كوالالمبور زيارة المطعم شخصياً أو طلب التوصيل عبر الانترنت.