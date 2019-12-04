مصرف يوني كريديت الإيطالي يعتزم شطب 8000 وظيفة

المصدر: روما - د ب أ

أعلن مصرف يوني كريديت، أكبر بنك في إيطاليا والذي له تواجد واسع أيضاً في ألمانيا والنمسا وأوروبا الشرقية أمس، أنه يعتزم شطب نحو 8000 وظيفة بحلول عام 2023.

وقال المدير التنفيذي للبنك جان بيير جان بيير موستييه أثناء عرضه خطة العمل للفترة من 2019 حتى 2023 إنه سوف يتم إغلاق 500 فرع ضمن خطة لخفض التكاليف.

ومن المتوقع أن تتم معظم عمليات الشطب في أوروبا الغربية، أي إيطاليا، والنمسا وألمانيا.

ويشار إلى أن عدد العاملين في يوني كريديت يقدر بـ 85 ألف موظف، ولديه 4500 فرع حول العالم. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مصادر القول إنه من المتوقع أن تتحمل إيطاليا الوطأة الأكبر لإجراءات التقشف حيث سوف تشهد شطب من 5500 إلى 6000 وظيفة وإغلاق 450 فرعاً.