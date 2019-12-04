المصدر: لندن- د ب أ

أظهرت بيانات اتحاد متاجر التجزئة البريطاني أمس تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال نوفمبر الماضي.

وأشارت إلى تراجع المبيعات بعد حساب المتغيرات الموسمية 4.9% مقارنة بالشهر نفسه من 2018 في حين كان المحللون يتوقعون انخفاض المبيعات 0.4% الشهر الماضي وتراجع إجمالي المبيعات خلال نوفمبر 4.4% سنوياً من دون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وقال بول مارتن رئيس قطاع دراسات سوق التجزئة بمؤسسة كيه.بي.إم.جي : إنه إذا تم وضع التوقيت المتأخر ليوم تخفيضات الأسعار المعروف باسم الجمعة السوداء فإن مبيعات التجزئة في بريطانيا تسجل زيادة 0.4% سنوياً خلال نوفمبر.