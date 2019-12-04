احتجاج على تدني الأجور في «أمازون»

المصدر: نيويورك - د ب أ

تجمّع أكثر من ثلاثين شخصاً من منتقدي «أمازون» عملاق التجارة الإلكترونية، أمام منزل مؤسسها جيف بيزوس، في نيويورك أول من أمس والذي وافق يوم التسوق المعروف «سايبر مونداي».

ويشار إلى أن «سايبر مونداي» هو يوم تسوق رئيسي، تقوم خلاله الكثير من المتاجر الإلكترونية بخفض أسعارها خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

وتجمّع المحتجون للتنفيس عن غضبهم من الأجور المتدنية وظروف العمل السيئة في شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وظلت «أمازون» في دائرة الضوء حول مثل هذه القضايا لبعض الوقت وهناك مجموعة من العاملين في «أمازون» ونقابات ونشطاء، وراء احتجاجات نيويورك كما وقعت احتجاجات ضد الشركة في مدن أخرى بينها «سان برناردينو» في كاليفورنيا.

وقالت «أمازون» إن المنتقدين المهتمين بمصالحهم الخاصة، ولا سيما النقابات والجماعات الممولة من جانب منافسينا لديهم مصلحة في نشر معلومات خاطئة.