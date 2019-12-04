«مجموعة جميرا» تدخل السوق الإيطالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «جميرا»، الشركة العالمية المتخصصة في إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في «دبي القابضة» أمس عن اختيارها لتشغيل وإدارة فندق كابري بالاس الشهير في إيطاليا.

وتحت اسم «كابري بالاس، جميرا»، تتميز المنشأة الإيطالية الساحرة المقرر إعادة افتتاحها في أبريل 2020 بموقع مثالي في أناكابري الساحرة؛ إحدى أبرز المناطق الحصرية التي ما زالت تحتفظ بجمالها الطبيعي في الجزيرة.

فالفندق الذي صممه تونينو كاساس؛ يتمتع بموقع مميز على قمة تل يشرف على خليج نابولي ويشكل تجسيداً حقيقياً لعبارة «دولتشي فيتا» الإيطالية التي تعني الحياة جميلة؛ وذلك بفضل تصميمه الخارجي المميز على طراز مباني كابري، وإطلالاته البحرية الخلابة والممتدة.

ومنذ فتح أبوابه للمرة الأولى في ستينيات القرن الماضي، لاقى «كابري بالاس» المصمم على طراز قصور نابولي في القرن الثامن عشر، رواجاً كبيراً وشهرة عالمية كبيرة وسرعان ما رسخ مكانته كأبرز فنادق الجزيرة.

واليوم، وتحت إشراف علامة «جميرا»، سيواصل الفندق تعزيز موقعه لاسيما وأنه سيشهد العديد من عمليات التجديد والمزايا الإضافية خلال الفترة المقبلة.

وتمثل الفنون المميزة والتصميم الساحر ركنين أساسيين للتميز في «كابري بالاس، جميرا»، فالجدران الأنيقة المطلية بالأبيض والسقوف المقوسة والأعمدة تبعث لدى الزوار شعوراً بالهدوء بمجرد عبورهم البوابة. وتزخر التصاميم الداخلية بالأعمال الفنية التاريخية والمعاصرة التي تمثل عربون تقدير لفنانين كبار مثل ميرو وماغريت ووارهول.