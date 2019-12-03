مطار الشارقة يحتفل مع المسافرين باليوم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

احتفل مطار الشارقة باليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، من خلال تنظيم مجموعة من النشاطات والفعاليات التراثية والترفيهية للمسافرين والزوار على مدى ثلاثة أيام.

شملت مظاهر الاحتفال تزيين مبنى المطار وقاعات المسافرين بالأعلام وتنظيم عروض حية للفرق الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة المسافرين في فعاليات نقش الحناء، والتصوير مع الصقر، وفعاليات أخرى خاصة بالأطفال مثل الرسم على الوجه.

وأعرب المسافرون والمتعاملون عن فرحتهم بهذه الفعاليات التي تعكس روح الولاء والانتماء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوجهوا بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة اليوم الوطني، وإلى الشعب الإماراتي، متمنين من الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان.