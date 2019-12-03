«إتش إس بي سي» يحتفل باليوم الوطني بمسابقة أفضل تزيين

المصدر: دبي - البيان

احتفل بنك «إتش إس بي سي» باليوم الوطني لدولة الإمارات عبر مسابقة لأفضل تزيين بمناسبة هذا اليوم.

وقام عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة الشرق الأوسط والإمارات بتسليم الجائزة للفائزين في المسابقة في مبنى المقر الرئيسي للبنك.

وخلال تسليمه لجائزة المسابقة للموظفين في البنك، قال عبد الفتاح شرف: تفاجأت خلال جولتي في مختلف أقسام البنك بالمعرفة والتاريخ التي دلت عليهما أعمال التزيين التي قام بها الموظفون في كل طابق من مبنى برج «إتش إس بي سي»، حيث تعاون جميع الموظفين، إماراتيين وغير إماراتيين، في إظهار قوة وإرث دولة الإمارات.

وأضاف: عكست أعمال التزيين في مبنى البنك بمناسبة العيد الوطني بعداً إبداعياً لدى العاملين لدينا في تقديم أفضل ما لديهم وأتطلع إلى أن يواصل موظفونا تجسيد هذا الحماس والتعاون في كل ما يقومون به في مختلف أعمال وخدمات البنك ولدولة الإمارات.