ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية

ارتفع سعر المستهلك في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2% خلال نوفمبر الماضي، عن نوفمبر 2018، وهي أول زيادة خلال أربعة أشهر، حسبما أظهرت معطيات من مكتب الإحصاءات.

ووصل مؤشر سعر المستهلك إلى 104.87 نقاط في نوفمبر، وهي الزيادة الأولى منذ يوليو.

وكان التضخم في سعر المستهلك ثابتاً بلا تغيير في أغسطس وأكتوبر، مسجلاً أول انخفاض له في التاريخ في سبتمبر وحام تحت 1% في 11 شهراً متتالياً. وأضاف سعر المستهلك الرئيس، الذي يستثني المنتجات الزراعية والنفطية متقلبة الأسعار، 0.6% في نوفمبر، عن العام الماضي. سيئول - شينخوا