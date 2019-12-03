ارتفاع استثمارات الشركات المصنعة اليابانية

أعلنت الحكومة اليابانية أمس أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد ارتفعت بنسبة 7.1% لتصل إلى 12.1 تريليون ين (110 مليارات دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أن المبيعات تراجعت 2.6% إلى 349.5 تريليون ين في هذا الربع من العام، في أول انخفاض منذ ثلاث سنوات وسط نزاعات تجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وقالت الوزارة إن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت بنسبة 5.3% لتصل إلى 17.3 تريليون ين في انخفاض للشهر الثاني على التوالي. كما أظهر التقرير ارتفاع الاحتياطيات الداخلية للشركات بنسبة 0.8% ليسجل 471 تريليون ين في هذا الربع.

ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور. طوكيو - د ب أ