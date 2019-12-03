انكماش قطاع التصنيع في روسيا

المصدر: موسكو - د ب أ

أظهرت بيانات مؤسسة «أي.إتش.إس ماركيت» للأبحاث الاقتصادية أن قطاع التصنيع في روسيا سجل في نوفمبر انكماشاً بأسرع وتيرة له منذ حوالي عشر سنوات، بسبب تراجع الطلب والإنتاج.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمؤسسة «إي.إتش.إس ماركيت» بالنسبة لقطاع التصنيع الروسي إلى 45.6 نقطة في نوفمبر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ مايو من عام 2009. وسجل المؤشر 47.2 نقطة في أكتوبر الماضي. وكان تراجع الإنتاج أحد العوامل الرئيسية وراء استمرار الانكماش.

وتشير قراءة المؤشر دون 50 نقطة إلى حدوث انكماش لنشاط القطاع، وأعلى من 50 نقطة إلى تحقيق نمو.