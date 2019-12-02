«أسكوت» تفتتح فندقاً بدبي قريباً

المصدر: دبي - البيان

تعتزم «مجموعة أسكوت» المتخصصة بالشقق الفندقية حول العالم، قريباً، افتتاح فندق «سيتادينس قرية الثقافة دبي»، استعداداً للحدث المرتقب، وهو معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال حفيظ المرابطي، المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في مجموعة أسكوت العالمية للفنادق: سوف نفتتح في العام المقبل فندق سيتادينس قرية الثقافة في دبي، الذي يضم مئة شقة فندقية فخمة، وسوف يخدم رجال الأعمال والسياح لمدة قصيرة وطويلة الأمد، ونحن حالياً نقوم بدراسة عدد من المشاريع الفندقية الجديدة في أبوظبي ودبي، والتي سوف تشكل قفزة حقيقية في عالم الشقق الفندقية ذات المستوى العالمي في الإمارات. وأضاف: نحن نعتبر إكسبو فرصة حقيقية لجميع الفنادق لرفع أعمالها وزيادة الإشغال.