زلزال في الإنترنت.. «إيثوز» تشتري «org.»

المصدر: دبي- سيد صالح

في خطوة توصف بأنها زلزال في عالم الإنترنت، تعتزم «إيثوز كابيتال» لاستثمارات الأسهم، الاستحواذ على «سجل المصلحة العامة»، وهي مؤسسة أمريكية غير ربحية تتولى الإشراف على نطاقات «org.»، والتي تعد واحدة من أشهر النطاقات المستخدمة في شبكة الإنترنت.

وبحسب ما نشرته «سي إن إن»، لم تفصح «إيثوز كابيتال» عن قيمة صفقة الاستحواذ المنتظرة، إلا أنها أعلنت أنها تتوقع إغلاق الصفقة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكانت «جمعية الإنترنت»، وهي أيضاً منظمة أمريكية غير ربحية، قد أسست «سجل المصلحة العامة» ، وخولتها الإشراف على كافة نطاقات «org.» حول العالم. وأما «إيثوز»، فهي شركة أسست في موريشيوس منذ 7 أشهر فقط.

وذكرت «سي إن إن» أن الإعلان عن هذه الصفقة قد أثار حالة من الذعر بين مختلف المنظمات غير الربحية حول العالم، كونها هي المستخدم الأكبر لنطاقات «org.»، وذلك بسبب مخاوفها من أن تتحكم «إيثوز» في أسعار النطاقات، وأيضاً مخاوفها من أن تفرض الشركة قيوداً رقابية على المحتوى.

ووقع بالفعل عدد من هذه المنظمات عريضة تطالب بعرقلة الصفقة.

وبلغ عدد التوقيعات على العريضة 8900، فيما يبلغ العدد الإجمالي لنطاقات «org.» المستخدمة نحو 10 ملايين نطاق. ويبلغ سعر نطاق «org.» الواحد 10 دولارات.