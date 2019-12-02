خامة جديدة لصناعة الروبوتات

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

ابتكر فريق من الباحثين من جامعة سنغافورة الوطنية خامة معدنية جديدة تصلح للاستخدام لصناعة الروبوتات المرنة الصغيرة القابلة للانطواء، والتي تحمل اسم «أوريجامي».

وتستطيع روبوتات «أوريجامي» أداء مهام متعددة بحسب حجمها وإمكاناتها المختلفة.

ونظراً لأنه يتعين أن تكون هذه الروبوتات مرنة وقابلة للانطواء، فإنها تصنع في كثير من الأحيان من مواد ورقية أو من خامات البلاستيك أو المطاط، ثم تضاف إليها وحدات استشعار وأجهزة كهربائية من أجل تشغيلها وتمكينها من أداء وظائفها، وإن كانت هذه المكونات الإضافية تمثل عبئاً زائداً بالنظر إلى الوزن الخفيف لتلك الروبوتات، لكن الفريق البحثي في جامعة سنغافورة استطاع تطوير خامة معدنية جديدة تصلح لصناعة هذه الروبوتات اللينة.