البطالة في الأردن ترتفع إلى 19.1% في الربع الثالث

المصدر: عمان - د ب أ

أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية بأن البطالة ارتفعت إلى 19.1% في الربع الثالث 2019. وذكرت في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن البطالة ارتفعت في الربع الثالث من 2019 بنسبة 0.5% عن الربع نفسه من عام 2018.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور خلال هذا الربع 17.1% مقابل 17.57% بين الإناث، ما يعني ارتفاع معدل البطالة للذكور بمقدار 0.8% وللإناث بمقدار 0.4% مقارنة بالربع الثالث 2018. وكشفت البيانات عن أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي)، حيث بلغ 2.52% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.