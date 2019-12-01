مبيعات "الجمعة السوداء" عبر الإنترنت في أمريكا تسجل رقماً قياسياً

المصدر: د ب ا

أنفق المتسوقون عبر الانترنت في الولايات المتحدة 4ر7 مليارات دولار خلال تخفيضات موسم تسوق "الجمعة السوداء"، وذلك وفقا لبيانات مؤسسة أدوب أنالتكس.

ويمثل هذا الإنفاق رقما قياسيا جديدا لمشتريات يوم الجمعة السوداء عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. كما يجعله ثاني أكثر يوم مبيعات عبر الإنترنت في البلاد، حيث يقل قليلاً عن "سايبر مانداي" العام الماضي، والذي أنفق المستهلكون خلاله أكثر من هذا الرقم بـ 500 مليون دولار، حسب بيانات أدوب أنالتكس.

وارتفعت مبيعات متاجر الإنترنت في يوم الجمعة السوداء بنحو 20 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لشركة أدوب، التي تقدر المعاملات في 80 من أكبر 100 شركة تجزئة أمريكية عبر الإنترنت.

وتتوقع مؤسسة التحليلات تسجيل رقم قياسي آخر في "سايبر مانداي" الذي يوافق 2 ديسمبر الجاري، متوقعة أن ينفق المستهلكون 4ر9 مليارات دولار.

وبلغت المبيعات عبر الإنترنت في عطلة عيد الشكر يوم الخميس 28 نوفمبر الماضي رقماً قياسياً بلغ 4ر4 مليارات دولار، بزيادة 20 بالمئة عن العام الماضي، وفقاً لتقديرات أدوب، وكان ما يقرب من نصف تلك المشتريات من الهواتف المحمولة.