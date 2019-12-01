100 ألف منتج صيني أمام الزوار في معرض بدبي

المصدر: دبي - البيان

يعود معرض «تشاينا هوم لايف» إلى دبي من جديد ليفتح أبوابه أمام الزوار في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 17 ــ 19 ديسمبر. يشارك في المعرض أكثر من 2500 جهة عارضة بأكثر من 100 ألف منتج، ليكون أكبر فعالية لتوريد المنتجات الصينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

ويغطي المعرض مجموعة واسعة من القطاعات تتضمن الأقمشة والمنسوجات ومواد البناء والعدد والإضاءة والأثاث والإلكترونيات المنزلية وغيرها. وسيشهد العام الحالي إطلاق عدد من المنتجات الجديدة وبخاصة في مجال الإلكترونيات المنزلية والاستهلاكية، إلى جانب المنتجات المنزلية. ويعدّ «تشاينا هوم لايف» الفعالية الدولية الأبرز من حيث التركيز على الأسواق المحتملة على طول مبادرة «حزام واحد طريق واحد» الصينية.

وقال بينو بيلاي، المدير التنفيذي للعمليات لدى شركة MEOrient الدولية للمعارض: لطالما كان معرض «تشاينا هوم لايف» حافزاً لترسيخ الروابط التجارية وعلاقات العمل بين الشرق الأوسط والصين، وبالأخص مع الإمارات.

ومن خلال الفعالية، نسهّل للعارضين والزوار عقد الصفقات التجارية من خلال إزالة الحواجز اللغوية وربط المشترين المحتملين بالجهات الصانعة المناسبة وتبسيط العملية بأكملها ــ مما جعل من هذا المعرض المنصة المفضلة للحصول على المنتجات الصينية ذات الجودة العالية.

من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 10 آلاف زائر من دول الخليج، وبوسع الزوار الاستفادة من الخصومات الضخمة التي تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من المنتجات المنزلية والإلكترونيات المختارة هذا العام، فيما يستفيد الزوار المسجلون مسبقاً من المواقف المجانية.

ويحظى معرض «تشاينا هوم لايف» في دبي بدعم من القنصلية العامة للصين في دبي، ويعمل منذ عام 2010 على دعم علاقات العمل وترسيخها بين الجانبين بفضل التنوع المستمر والجودة العالية للمنتجات المعروضة.

ويعتبر «تشاينا هوم لايف» معرضاً تجارياً متخصصاً ذا مكانة عالمية مرموقة لاستعراض المنتجات الصينية، ويقام حاليا في إحدى عشر بلداً هي بولندا وتركيا والبرازيل والأردن وجنوب إفريقيا والهند ودبي ومصر والمكسيك وإيران وكازاخستان.