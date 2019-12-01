«زوهو» تطلق منصة تطبيقات عربية لتطوير الأعمال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «زوهو» ومقرها دبي النسخة العربية من برنامج تطوير التطبيقات ذات الاستخدام المنخفض للرموز التابع لها «زوهو كريتور» (Zoho Creator) لتطوير الأعمال في الإمارات. ومع هذا البرنامج، يمكن لأصحاب الشركات، الذين لا يمتلكون أي خبرة في الترميز، إنشاء تطبيقات مخصصة بكل سهولة باستخدام واجهة السحب والإفلات البسيطة لدى «كريتور». وفي النسخة العربية، تم عكس اتجاه واجهة المستخدم، للسماح للأعمال بإنشاء تطبيقات عربية بالكامل مع واجهة أسهل استخداماً وقدرات إدخال للبيانات من اليمين إلى اليسار.

بالنسبة للشركات التي لا ترغب في الاحتفاظ ببياناتها على السحابة أو تميل لاختيار سحابات عامة مدارة من طرف ثالث، فقد أطلقت الشركة أيضاً إصداراً على الموقع لنظام «زوهو كريتور». وبفضل هذا الإصدار، ستتمكن الشركات من إنشاء ونشر تطبيقات على خوادمها الخاصة أو على السحابات العامة الأخرى مثل AWS.

وقال هيذر نيزام، رئيس زوهو كورب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «بفضل المنصات ذات الاستخدام المنخفض للرموز، يمكن لأي منظمة تأمين وصول جميع الأقسام للتكنولوجيا، وبالتالي تمكينها، إذ لم تعد فرق العمل بحاجة للاعتماد على قسم تكنولوجيا المعلومات لديها عند نشوء كل احتياج متعلق بتطبيقات. وبالمقابل، يصبح قسم تكنولوجيا المعلومات بدوره متفرغاً للتركيز على قضايا المهام الحرجة، وهذا من شأنه أن يمكّن الأعمال من تقليص تكلفة تكنولوجيا المعلومات. وفي حين تلغي النسخة العربية لبرنامج زوهو كريتور الحاجز اللغوي، فإن توفر الإصدار على الموقع يسهم أيضاً في إلغاء أي عوائق تكنولوجية قد تواجه الشركات السعودية عند تبنيها هذه التكنولوجيا».