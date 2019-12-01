«إينيل جروب» تفوز بعقد إنتاج 11.8 جيجاوات من الطاقة

المصدر: روما - د ب أ

فازت مجموعة «إينيل جروب» الإيطالية بعقد إنتاج 11.8 جيجاوات من الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، وذلك في مزاد سوق الطاقة الثاني في البلاد، بحسب ما ذكرته المجموعة في بيان.

ومنحت هيئة تشغيل شبكة النقل في البلاد مجموعة «إينيل» حوالي 30% من إجمالي 43.4 جيجاوات المعروضة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن المجموعة التي يقع مقرها في العاصمة روما.

وفازت «إينيل» بـ 9.9 جيجاوات من مصادر الطاقة المتاحة حتى عام 2023، بالإضافة إلى 1.9 جيجاوات من مصادر طاقة جديدة بداية من عام 2023.

يشار إلى أن مزادات سوق الطاقة في إيطاليا هي جزء من الخطة المتكاملة للطاقة والمناخ لدعم جهود التخلص تدريجياً من الطاقة التي يجري توليدها باستخدام الفحم بحلول عام 2025 والتوسع في مجال إنتاج الطاقة النظيفة.

وأعلنت «إينيل جروب» مؤخراً أنها تعتزم زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية في الفترة بين عام 2020 و2022.