المصدر: برلين ــ رويترز

أظهرت بيانات، أمس، تراجع مبيعات التجزئة الألمانية في أكتوبر، مما ينبئ بتوقف لالتقاط الأنفاس في الاستهلاك بأكبر اقتصادات أوروبا قبيل موسم تسوق عيد الميلاد.

وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، تراجعت مبيعات التجزئة 1.9 % بالأسعار الحقيقية مقارنة بها قبل شهر بعد عدم تغيرها في قراءة معدلة للشهر السابق. وتراجع أكتوبر هو الأكبر منذ ديسمبر من العام الماضي.

ومبيعات التجزئة مؤشر متذبذب عادة ما يخضع للتعديل. كان معهد إيفو الاقتصادي قال يوم الاثنين إنه يتوقع «عيد ميلاد جيدا جدا».

وعلى أساس سنوي، زادت مبيعات التجزئة 0.8 % في أكتوبر بعد ارتفاعها 3.4 % في سبتمبر، وفقا للبيانات.