هند العود تفتتح فرعاً في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة محمد هلال متجر «هند العود» في دبي مول ليضاف إلى سلسلة فروع الشركة الإماراتية حيث تنتج العطور الشرقية الفاخرة مع لمسات من الروائح الفرنسية. هناك الكثير من العطور المميزة الخاصة بهذه الشركة سنذكر بعضاً منها.

وقال محمد هلال رئيس المجموعة إنه يسعى لفتح المزيد من الفروع خلال الفترة المقبلة، ليضع البصمة الإماراتية في أعمال الشركة، والتوسع بها عالمياً، مشيراً إلى شعاره في الحياة «أحب عملي»، إيماناً منه أن حب العمل يسهم بشكل مؤثر في تطوره والارتقاء به، فحين يعمل ما يحب سيكون استثنائياً في تحقيق الإبداع والتميز في النتائج، مؤكداً أن الطموح الأسمى للشركة الخاصة يتركز في صنع علامة تجارية إماراتية لها طابعها الخاص. ويروي هلال «أحاول صناعة العطور وتطوير نفسي من خلال دورات تدريبية في هذا المجال، وبدأت بـ»هند العود«، فكل عطر موجود في المحل له قصه خاصة وإحساس معين كنت أعيشه عند صناعته».