دبي وجهة رائدة لمشغلي السفن البحرية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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نجحت دبي في استقطاب المزيد من الزوار الراغبين في استكشاف المدينة في فصل الشتاء، وكذلك ترسيخ مكانتها وجهة رائدة لمشغلي السفن السياحية في المنطقة، خلال موسم 2018/‏‏‏ 2019.

51 %

نمو عدد الزوار القادمين على متن السفن السياحية

38 %

زيادة موسمية في عدد السفن السياحية خلال موسم 2018/‏‏‏ 2019.

200

سفينة سياحية متوقع استقبالها خلال موسم 2019 /2021

1000000

زائر بحري متوقع من مختلف الأسواق مع نهاية العام المقبل

10

شركات أكدت اتخاذها من دبي محطة رئيسية لبرنامج رحلاتها في موسم 2020 / 2021

10

رحلات بحرية دولية تنطلق من دبي أسبوعياً خلال الموسم المقبل

5

سفن سياحية في يوم واحد سيتكرر استضافتها في دبي 6 مرات خلال الموسم الجاري