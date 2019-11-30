طرق مبتكرة للتوفير بميزانية محدودة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

لا يوجد شخص على هذه الأرض لم يخطر بباله أن يتمكن من ادخار المزيد من المال، ومع ذلك، فإن الرغبة في توفير المال ومعرفة كيفية ادخاره أمران مختلفان للغاية. الكثير منا يريد أن يمتلك عادات مالية أفضل ويحلم بالثروة طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات الأولية غالبا ما تقف حجر عثرة وفق تقرير نشره موقع«دولار سبراوت».

اتضح كما جاء في التقرير: إن ادخار المال يمكن أن يشكل تحدياً في البداية. لكن هذا لا يعني أنها مهارة يستحيل الإلمام بها. فبمجرد أن تتعلم كيفية توفيره، يصبح نوعاً من الإدمان. تبدأ في التساؤل كيف يمكنك الادخار في العديد من جوانب حياتك المختلفة. تشاهد حسابات توفيرك تنمو ومن ثم تمكنك مدخراتك من سداد الديون. فجأة، بعد أشهر وسنوات من عادات التوفير الحميدة، تجد عندك أموالاً زائدة يمكنك التبرع بها بسخاء للآخرين وجعل العالم مكاناً أفضل.

يكمن السر في معرفة أساسيات توفير الأموال أولاً، والتي ستساعدك على تنظيم أموالك. بعد ذلك، يحين الوقت لإلقاء نظرة معمقة على رؤيتك إلى المال عاطفياً. وبمجرد إدراكك لمحفزاتك وكيف تؤثر عادات الإنفاق على حياتك، تصبح أكثر وعياً وأكثر استعداداً لإحداث تغييرات إيجابية. بعد ذلك، بمجرد القيام بذلك، يمكنك معرفة كيفية الادخار بشكل استراتيجي في كل مجال من مجالات حياتك تقريباً، من شراء سيارة إلى خفض فاتورتك الكهربائية.

إن أفضل طريقة للبدء في توفير المال هي بلا شك معرفة مقدار الأموال التي تجنيها بالضبط ومقدار الأموال المخصصة للإنفاق. وتعتبر Mint وYNAB وEveryDollar من أشهر تطبيقات تتبع النفقات. وبمجرد فهمك القوي لإيراداتك ونفقاتك، فقد حان الوقت لإنشاء جدول بيانات للميزانية وتطبيق المعلومات التي جمعتها للتو.