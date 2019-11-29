«ناندوز» تفتتح فرعها الـ 22 في دبي مول

المصدر: دبي- البيان

افتتحت «ناندوز»، سلسلة المطاعم الجنوب إفريقية بافتتاح فرعها الـ 22 بالإمارات في الواجهة المائية في دبي مول، وشهدت الاحتفالية حضور مؤسسي سلسلة «ناندوز» دوارتي وروبرت بروزن، إلى جانب مجموعة من مسؤولي السلسلة منهم جيف وايت، الرئيس التنفيذي لعلامة «ناندوز» في إفريقيا والشرق الأوسط والهند، ترودي فان نيكرك، الرئيس التنفيذي لأسواق امتيازات «ناندوز» والهند، جورج غروبر، الرئيس التنفيذي لقسم «جلوبال جروسري» التابع لـ«ناندوز»، ناندو دوارتي، مدير التصميم والتطوير في العلامة، دوغ بليس، كبير مديري التسويق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، سهيل جدواني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لعلامة «ناندوز»، جورج كونابالي، المدير الإداري لعلامة «ناندوز».

وقال سهيل جدواني الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لعلامة «ناندوز»: «نفخر بهذا الإنجاز المهم المتمثل بافتتاح الفرع الثاني والعشرين للسلسلة في الإمارات في هذا الموقع المتميز في «دبي مول»، والذي يعد موطناً لمجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية المرموقة، وإحدى أشهر الوجهات السياحية في الإمارات. ونوجه الشكر الكبير إلى عملائنا في الإمارات لولائهم وثقتهم المستمرة بسلسلة مطاعمنا، والتي كانت السبب الرئيسي وراء توسعنا هنا».