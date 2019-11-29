ريكود تطلق «ذا غاليري» في برجمان

المصدر: دبي - البيان

انطلق معرض «ذا غاليري» في مركز برجمان من تنظيم وإدارة شركة ريكود لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

وقالت كنزة صديقي صاحبة ومديرة شركة ريكود: «نعود بالمعرض مرة أخرى في برجمان سنتر، حيث يضم عدداً من التجار ورائدات أعمال المشاريع الصغيرة، تطبيقاً لما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويضم المعرض كل ما يحتاجه المنزل من منتجات عسل النحل، وعباءات وأزياء وعطور وبخور وإكسسوارات وألعاب وماكياج وكريمات.

وتم اختيار موقع المعرض لما يتمتع به برجمان من تعدد في الجنسيات من ناحية الزوار والموقع الذي يتميز به في وسط مدينة دبي».