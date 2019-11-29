«جميرا» و«فيزا» توسعان شراكتهما للتعريف بمعايير الضيافة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «فيزا» العالمية، ومجموعة «جميرا» أمس عن توسيع نطاق شراكتهما التي يعود تاريخها إلى عام 2016 باتفاقية جديدة مدتها ثلاثة أعوام. وتأتي الشراكة لتعزز مكانة Visa باعتبارها «الشريك المفضل» لأشهر العلامات التجارية المحلية مثل «جميرا» بفضل القيمة المتميزة التي توفرها الشركة عبر علامتها التجارية وحضورها العالمي الواسع.

ومن شأن الشراكة التي تجمع بين العلامتين العالميتين أن تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للضيافة والسياحة، إضافة إلى تمكين حاملي بطاقات Visa في المنطقة والعالم من التمتع بتجربة الضيافة الشرق أوسطية المتميزة التي توفرها «جميرا» في وجهات مذهلة حول العالم.

وقال أليكساندر لي، رئيس الشؤون التجارية في «مجموعة جميرا»: «يسعدنا توسيع نطاق شراكتنا الاستراتيجية مع Visa، لاسيّما أن تعاوننا الوثيق أتاح لنا تطوير عدد من العروض الترويجية الحصرية والفريدة التي تسلط الضوء على حسن الضيافة الشرق أوسطية لحاملي بطاقات Visa في المنطقة وخارجها. وتماشياً مع شعارنا «اختلاف متميز»، نحرص على ضمان تمتع نزلائنا من حاملي بطاقات Visa بتجربة ضيافة شخصية ومثالية في جميع فنادقنا في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».

وقال مارشيلو باريكوردي، مدير عام Visa لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «سنعمل معاً على تمكين حاملي بطاقات Visa أينما كانوا من التعرف عن كثب على روح الضيافة العريقة التي تشتهر بها منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً».