سرقة بيانات بطاقات الائتمان من 20 فندقاً

المصدر: دبي- البيان

أكدّ بحث أجرته كاسبرسكي حول حملة RevengeHotels الرقمية، التي تستهدف قطاع الضيافة، أن أكثر من 20 فندقاً في أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وقعت ضحية هجمات موجهة استخدمت فيها برمجيات خبيثة، ومن المحتمل أن تتأثر بها المزيد من الفنادق في أنحاء العالم. وتستهدف هذه الهجمات بيانات بطاقة ائتمان المسافرين المخزّنة في نظم إدارة الفنادق، بما فيها البيانات الواردة من وكالات الحجز عبر الإنترنت.

وتتألف حملة RevengeHotels من مجموعات مختلفة تستخدم تروجانات الوصول عن بُعد (RATs) التقليدية والمصممة لتصيب الشركات العاملة في قطاع الضيافة. ونشطت الحملة منذ العام 2015 لكنها استمرت في الاتساع في 2019. وتمّ تحديد مجموعتين على الأقل، هما RevengeHotels وProCC، من المجموعات التي تقف وراء الحملة وتشكل جزءاً منها، مع احتمال مشاركة مزيد من المجموعات التخريبية فيها.

وقال دمتري بستوزهي رئيس فريق البحث والتحليل العالمي في أمريكا اللاتينية لدى كاسبرسكي، إن مجرمي الإنترنت يلجأون إلى الشركات الصغيرة، التي غالباً ما تكون غير محمية جيداً من الهجمات الإلكترونية، وتمتلك كماً كبيراً من البيانات الشخصية، وذلك نظراً لأن المستخدمين باتوا يتوخون مزيداً من الحذر لحماية بياناتهم، داعياً أصحاب الفنادق والشركات الصغيرة، التي تتعامل مع بيانات العملاء إلى أن يكونوا «أكثر حذراً وأن يطبقوا حلولاً أمنية مهنية عالية المستوى لتجنب تسرّب البيانات، التي قد لا تؤثر فقط في العملاء، بل تلحق الضرر أيضاً بسمعة المنشأة».