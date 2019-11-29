نصف سكان الأرض يستخدمون المحافظ الرقمية 2024

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي

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توقعت دراسة حديثة لشركة «جونيبر» للأبحاث أن يتضاعف عدد مستخدمي المحافظ الرقمية حول العالم من 2.3 مليار إلى 4 مليارات مستخدم وذلك بحلول 2024، ما يعادل نصف عدد سكان الأرضية آنذاك.

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تريليونات دولار سنوياً حجم المعاملات المالية من خلال المحافظ الرقمية 2024

(80% نمو بالمقارنة مع 2018)

المحافظ الرقمية الأكثر شيوعاً - عدد المستخدمين (مليون مستخدم)

«علي باي» 870

«آبل باي» 383

«غوغل باي» 67

«سامسونغ باي» 14

محركات السوق

1. سهولة الاستخدام

2. سرعة إجراء عمليات الدفع

3. انتشار أجهزة الموبايل

4. التحول الرقمي في البنوك

5. انتشار التسوق الرقمي

6. زيادة أمن الاستخدام

18 %

حصة المحافظ الرقمية من إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني

36 %

حصة المحافظ الرقمية من إجمالي عمليات التسوق الشبكي

المصدر: البيان - «جونيبر» للأبحاث