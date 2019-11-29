خبير بريطاني: الإعلانات تدفع المستهلكين إلى التسرع في الشراء

المصدر: برلين - د ب أ

حذر جاريث هارفي، الباحث البريطاني، في سلوكيات المستهلك، من أن ما سماه صناعة السلع الاستهلاكية «تتحكم في اللاشعور لدى المستهلك من خلال إرسال إشارات بعينها للمستهلك» مثل تشغيل الموسيقى واستخدام ألوان وإضاءة محددة، إضافة إلى سمعة العلامات التجارية، التي تلعب دوراً حاسماً، حسب هارفي، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لمجلة ديرشبيجل الألمانية.

وقال هارفي إن تجربة شارك في إجرائها أثبتت أن حرص الإنسان على اقتناء سلع ذات علامة مشهورة يجعله يتسرع في اقتناء هذه السلع بسبب العلامة،«حتى وإن كان العقل يحاول منع قرار الشراء».

وبرر هارفي ذلك بكثرة التعرض للإعلانات وقال:«كلما تعرضنا لشيء ما وقتاً أطول، في هذه الحالة إحدى العلامات، كلما فضلناه أكثر، وعندما نفضل شيئا يكون من الصعب علينا رفضه، وربما كان هذا هو الدافع الحاسم وراء قراراتنا في ظل ظروف الجمع البيضاء.