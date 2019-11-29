19.2 مليون عميل لـ«إنوجي» للطاقة

المصدر: إسن - د ب أ

أعلنت شركة إنوجي للطاقة في ألمانيا أمس خلال إعلانها عن حساباتها في نهاية الربع السنوي الثالث لهذا العام أن عدد زبائنها ارتفع بمقدار 230 ألف شخص ليصل إلى 8 ملايين عميل.

وكانت الشركة زودت حتى الثلاثين من سبتمبر الماضي حوالي 19.2 مليون عميل بالتيار الكهربائي والغاز على مستوى أوروبا.

استحوذت شركة إيون المنافسة للطاقة على شركة «آر دبليو إي» المملوكة لإنوجي في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن تمد إنوجي شركة (آر دبليو إي) خلال العام المقبل بمصادر الطاقة المتجددة بحيث تتولى إيون إدارة شبكات الطاقة وتوصيلها للعملاء النهائيين.

رتبت كل من آر دبليو إي وإيون لاختراق شركة إنوجي خلال العام الماضي.

حصلت شركة إنوجي خلال العام الجاري على أرباح أقل بسبب توظيفها لعدد كبير من العمالة في مجال الشبكات والبنية التحتية وكذلك استمرار المشاكل مع شركة التشغيل البريطانية، وفقا لما أعلنته الشركة نفسها.

وهبط الناتج التشغيلي للشركة خلال الفترة الماضية من العام 2019 مقارنة بالعام الذي قبله من حوالي 1.46 مليار إلى 1.06 مليار.

وتم تعديل أرقام العام الماضي من أجل تقريب النتائج القديمة والجديدة إلى بعضهما.