مصابيح من أقراص السي دي

المصدر: هولندا - البيان

كشفت شركة «سيجنيفاي» الهولندية أمس، عن منشآتها المخصصة لإنتاج معدات وتجهيزات الإضاءة باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد (المصابيح) من أقراص السي دي المعاد تدويرها، مع مخططات لإنشاء معامل للطباعة ثلاثية الأبعاد في الولايات المتحدة والهند وإندونيسيا.

وقد أتقنت الشركة هذا النوع من الصناعة الذي يتسم بالمرونة العالية ويحقق المزيد من الاستدامة، مستخدمةً مادة البولي كربونيت القابلة لإعادة التدوير بشكل كامل، والتي تتيح إمكانية تصميم مصابيح حسب الطلب أو بشكل يتوافق تماماً مع احتياجات العميل، وإعادة تدويرها في نهاية عمرها، ما يساهم في دعم الاقتصاد الدائري.

وقالت أوليفيا كيو، الرئيس التنفيذي للابتكار في «سيجنيفاي»: تعد شركتنا الوجهة الأولى في مجال الإضاءة التي تقوم بإنتاج مصابيح بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي يعزز مكانتنا في طليعة الشركات الرائدة في مجال الإضاءة والابتكار المستدام.

وتوفر طباعة المصابيح طريقة تصنيع أكثر مرونة وسرعة واستدامة. وأصبح بإمكاننا إنشاء تصاميم جديدة، أو تعديل تصاميم قائمة، بشكل يلبي احتياجات العملاء بسرعة دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة أو دورات تطوير طويلة.

وبحلول يناير 2020، ستقوم الشركة بتشغيل منشآتها الجديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد في بيرلينجتون، ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية لتخدم كلاً من الأسواق المهنية والاستهلاكية. وسيلي ذلك افتتاح منشآت إضافية في مدينة نويدا الهندية وجاكرتا الإندونيسية.