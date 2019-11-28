ماستركارد تطلق برنامج «مذاق لا يقدر بثمن»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت ماستركارد برنامج «مذاق لا يقدر بثمن» في دولة الإمارات، المتمثل في قطعتي مكرون بنكهتين جديدتين تجسدان السمات الأساسية لهوية العلامة التجارية لماستركارد، وذلك في أحدث تعبير عن علامتها التجارية التي تستهدف مختلف الحواس.

وتم الإعلان عن إطلاق البرنامج الجديد خلال حفل حصري استضافته ماستركارد على مسرح «لا بيرل» الشهير بمدينة الحبتور في قلب دبي، حيث كشف راجا راجامانار، رئيس التسويق والاتصال في ماستركارد، عن نكهتي المكرون كأحدث إضافتين ضمن رحلة تطور العلامة التجارية.

وشهد الحفل حضور نخبة من قادة القطاع ورجال أعمال وشخصيات مؤثرة وفنانين ممن يتشاركون الشغف تجاه تجارب الطعام الراقية والابتكار لتقديم هذه الإضافة المميزة إلى تاريخ ماستركارد الطويل في مجال تلبية طموحات المستهلكين وعشاق تجارب الطعام حول العالم.

وقالت بياتريس كورناكيا، نائب أول رئيس قسم التسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: «مرت علامة ماستركارد بتحولات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وحمل لنا العام 2019 الكثير من المفاجآت التي لا تقدّر بثمن.

ويأتي إطلاق برنامج «مذاق لا يقدر بثمن» في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيداً للمرحلة التالية من رحلة علامتنا التجارية نحو استهداف مختلف الحواس، ودعماً لجهودنا الرامية إلى توفير تجارب طعام استثنائية لا يمكن للمستهلكين الحصول عليها إلا من خلال ماستركارد.