منافس «أوبر» تخطط لتدشين خدماتها في لندن قربياً

المصدر: إعداد - سيد صالح

تخطط شركة «أولا» الهندية لخدمات النقل بالطلب عبر تطبيقات الهواتف الذكية لتدشين خدماتها في العاصمة البريطانية لندن في غضون الأسابيع المقبلة، بحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية. وأفادت الشبكة بأن «أولا» أصدرت بياناً أمس أعلنت فيه عن بدء تسجيل قائدي سياراتها في لندن، في سياق الاستعداد للتدشين الوشيك.

وصرح مصدر لم يفصح عن اسمه للشبكة :إن «أولا» تتطلع لتدشين خدماتها في لندن على نحو غير رسمي خلال الشهر المقبل، على أن تبدأ التشغيل الكامل للخدمات في منتصف يناير 2020. وكانت «أولا» قد حصلت على ترخيص للعمل في لندن في وقتٍ سابق من العام الجاري، فيما يعد إشارة من جانبها إلى اعتزامها تشديد وطأة المنافسة مع شركة «أوبر» الأمريكية الشهيرة، والتي تُعد «أولا» منافساً رئيسياً لها.

وجاء هذا الإعلان من جانب «أولا» بعد 24 ساعة فقط من إعلان هيئة النقل في لندن عن تجريد «أوبر» من ترخيص العمل في لندن، بسبب إخفاق «أوبر» في الامتثال لقواعد السلامة والأمن.