ثلثا رائدات الأعمال في الإمارات يثقن في تمويل مشاريعهن

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة عالمية جديدة من بنك HSBC للخدمات المصرفية الخاصة أن رائدات الأعمال في الإمارات والمملكة العربية السعودية هن أكثر ثقة في الحصول على التمويل لمشاريعهن مقارنة بنظرائهن على المستوى العالمي.

وأظهرت الدراسة أن 67% من رائدات الأعمال في الإمارات والسعودية اللاتي تم استبيان آرائهن كن أكثر ثقة خلال سعيهن للحصول على تمويل مشاريعهن، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي، وهو 60%.

وعند توجههن إلى المستثمرين في مرحلة الحصول على التمويل اللازم لأعمالهن واستثماراتهن، نجد أن رائدات الأعمال في الإمارات والسعودية يتوجهن بشكل أكبر إلى التعامل مع المستثمرين الذين يتعاطفون معهن، وممن لديهم تجارب مماثلة (68%)، وممن يتسمون بالشفافية والوضوح حول معايير الاستثمار المطلوبة (60%)، وممن يتمتعون بسمعة طيبة وإيجابية (57%).

وعند النظر إلى مرحلة تأمين مصادر التمويل، فإنه من المرجح أن تقوم رائدات الأعمال في الإمارات والمملكة العربية السعودية باستثمار المزيد من أموالهن الخاصة (138 ألف دولار أمريكي) مقارنة بنظرائهن من رواد الأعمال من الذكور (132 ألف دولار أمريكي).