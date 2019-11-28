«تكنو موبايل» تطلق «كامون 12»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «تكنو موبايل»، العلامة التجارية العاملة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، أمس، هاتفها الجديد «كامون 12» الذي صمم خصيصاً لمحبي التقاط الصور. وسلطت الشركة خلال فعاليات إطلاق الهاتف الجديد الضوء على استراتيجيتها تجاه سوق المنطقة، وخططها للتوسع في ظل سعيها نحو تعزيز حضورها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وقال جاك لونغ، الرئيس التنفيذي لتكنو موبايل الشرق الأوسط: «يسرنا إطلاق هاتف كامون 12 الجديد في دولة الإمارات، للمستخدمين الذين يسعون لامتلاك هاتف مزود بكاميرا رائدة في فئتها، وشاشة أكبر ومعالج قوي بسعر معقول».

والهاتف مجهز بأحدث إصدار من نظام التشغيل وواجهة المستخدم، تجربة مستخدم جديدة كلياً.