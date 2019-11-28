«اتصالات» و«هواوي» تعززان قدرات الاتصال والسرعة في النقل

المصدر: دبي - البيان

تضافرت جهود كل من «اتصالات» و«هواوي» للانتهاء من النسخة التجريبية الأولى من نوعها من الاتصال المتقاطع البصري بالكامل المدمج (OXC) في قطاع النقل، مما يعزز من قدرات الاتصال والسرعة، حيث تعمل هذه التكنولوجيا المتطورة على تبسيط المعيارية البصرية وإنشاء شبكات مستقبلية.

وتعزز النسخة التجريبية لسلسلة «OptiXtrans series OSN 9800 P32C» مكانة اتصالات في مجال الابتكار التكنولوجي لشبكات النقل وتدعم تطبيق حلول OXC.

وقال إسماعيل الحمادي، نائب الرئيس الأول لتطوير الشبكات في اتصالات: «ينسجم هذا المشروع المبتكر المشترك مع هواوي مع استراتيجية اتصالات الشاملة والمتمثلة في قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، وهو الأمر الذي يحفزنا على الاستثمار بشكل مستمر للارتقاء بالقدرات الشبكية لمواكبة تطلعات واحتياجات عملائنا، وسيعمل هذا الحل الجديد مع هواوي على تعزيز تطوير البنية الأساسية وتبسيط الشبكة مما يقلل من وقت تقديم الخدمة.

وقال سيمون لو، رئيس شبكة الإرسال في هواوي: « استمتعنا بالعمل مع اتصالات على الانتهاء من النسخة التجريبية المشتركة لجهاز OXC المدمج.

يُمثل هذا الحل المبتكر الذي سيعيد تعريف وتبسيط المنهجية لتطوير الطبقة البصرية في صناعة النقل. ستواصل هواوي إجراء الأبحاث والابتكارات التكنولوجية لتزويد اتصالات بحل ON2.0 ذكي ومبسط وعريض النطاق للإرسال متعدد البصريات، مما يساعد اتصالات على تحقيق نجاح تجاري.