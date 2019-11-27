شاهد مسؤول صيني يكدس أطنان من الذهب في منزله

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

اكتشف المحققون في الصين أطناناً من الذهب في منزل مسؤول سابق بمدينة هايكو بمقاطعة هاينان.

وكان تشانغ تشى، العضو في لجان الحزب بالمقاطعات والبلديات، يخضع للمراقبة ويجري التحقيق معه بسبب تهم الفساد، حين اكتشف المحققون مخبأً لأطنان من الذهب الخالص.

وعثرت السلطات على حوالي 13.5 طنًا من الذهب، بالإضافة إلى ملايين يوان نقدًا وتحفًا أثرية، بالإضافة إلى أدلة على امتلاكه لمجموعة ضخمة من العقارات الفاخرة، وفقًا للتقارير المحلية.

ويمكن أن يواجه المسؤولون المتهمون بارتكاب جرائم الفساد في الصين عقوبة الإعدام.