برنار آرنو يزيح غيتس وبيزوس من عرش الأغنى عالمياً

تربع الملياردير الفرنسي برنار آرنو، مالك مجموعة LVMH العملاقة للموضة على عرش أغنى أغنياء العالم بفضل استحواذه على مجموعة Tiffany الأمريكية الشهيرة للمجوهرات مقابل 16 مليار دولار.

ووفقا لمجلة "challenges"، فإن هذه الصفقة تقفز بقيمة ثروة آرنو، إلى 119 مليار دولار، ليزيح مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، الذي اعتلى لتوه على "العرش"، خلفا جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون".

وكان تصنيف لوكالة "بلومبيرغ"، قبل أيام، قد وضع بيل غيتس مالك شركة مايكروسوفت في المرتبة الأولى بثروة وصلت إلى 110 مليارات دولار، متقدما بفارق مليار عن منافسه جيف بيزوس الذي وصلت ثروته إلى 109 مليارات دولار، فيما حل آرنو حينها في المرتبة الثالثة بثروة وصلت إلى 103 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، عن آرنو تصريحا يوم الاثنين، عقب الاستحواذ على Tiffany: "إنها علامة ترتدي طابعا رمزيا كبيرا وأيقونة لأمريكا ستصبح بذلك فرنسية إلى حد ما"، مؤكدا أن "تيفاني" تملك "إمكانيات كبيرة وتاريخا مهما".

وأضاف الملياردير آرنو في بيان مشترك مع "تيفاني" أن مجموعته "تطمح إلى منح البريق لهذه العلامة الرمزية بكل العناية والتصميم اللذين بذلا من أجل كل الدور التي انضمت إلينا عبر التاريخ".