فريق من المواهب الإماراتية في التصفيات النهائية لمسابقة «هواوي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة هواوي العالمية في توفير البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية عن أسماء الفائزين من الإمارات في مسابقة هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات 2019.

وتهدف المنافسة، التي تندرج ضمن استراتيجية هواوي لتطوير النظام الإيكولوجي الشامل والمتكامل للمواهب المحلية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، إلى اكتشاف ورعاية المواهب المميزة، والعمل مع الجهات المختصة والمعنية على صقل مهاراتهم، وإعدادهم لقيادة مستقبل التكنولوجيا في بلدانهم، بالتماشي مع خطط واستراتيجيات بلدانهم للتحول الرقمي، والاستفادة من الرقمنة لدفع مسار التنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي.

وقد اختير المشاركون الثلاثة الفائزون من جامعة الإمارات وجامعة خليفة من بين 270 مشاركاً من 6 جامعات. وإضافة إلى التنافس فيما بينهم على مستوى الشرق الأوسط، يُمنح الفائزون من كل البلدان المشاركة في المنطقة بعثة للصين للمنافسة مع أقرانهم الفائزين بمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات على النهائي.

لاقت المسابقة إقبالاً واسعاً في الإمارات، باعتبارها تتماشى مع فكر جيل الشباب، وتشجع على الابتكار، وتحفز الفكر الإبداعي، وتعمل على دعم مسار جسر الفجوة بين التعليم النظري والخبرة العملية، كما تسهم في رفع مستوى المنافسة على المستوى الوطني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، في إطار دعم الجهود المبذولة للتحول الرقمي ضمن «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071»، من خلال رعاية مواهب طلاب الجامعات في الإمارات.

ومن المقرر أن يسافر أعضاء الفريق الإماراتي بصحبة مشرفيهم من الأساتذة الجامعيين إلى الصين في نهاية شهر نوفمبر، بعد حصولهم على شهادات وجوائز لقاء تحقيقهم الفوز على مستوى الإمارات، إذ يتنافسون في التصفيات النهائية مع نظرائهم من كل أنحاء الشرق الأوسط، للفوز بالجائزة الكبرى لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات بقيمة 30,000 دولار، إضافة إلى العديد من الجوائز الرمزية الأخرى والشهادات الرسمية ذات الصلة.

وقال لي شي، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الإمارات، مهنئاً الفائزين: « قد استحق الفريق الفائز شرف تمثيل الإمارات في التصفيات النهائية لمسابقة هواوي العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات في الصين لتميزه في المنافسات الوطنية، وأنا أتقدم إليه بخالص التهنئة، وأتمنى له التوفيق في المرحلة النهائية من المسابقة».