«ماكدونالدز» تسوي نزاعاً بـ 26 مليوناً

المصدر: أواك بروك (أمريكا) - د ب أ

وافقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز كورب على دفع 26 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني مستمر منذ سنوات مع عمالها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذين يتهمونها بعدم دفع الأجور والمكافآت التي يستحقونها.

اتهم العمال سلسلة مطاعم ماكدونالدز في كاليفورنيا، في عام 2013 بانتهاك قانون العمل بما في ذلك استخدام نظام لحساب الوقت يحرم العمال من الحصول على أجر إضافي مقابل عدد ساعات العمل الزائدة.

وشارك في الدعوى عشرات الآلاف من عمال السلسلة، كما اتهمت الدعوى السلسلة بحرمان العمال من الحصول على الراحة المقررة في التوقيتات المحددة.