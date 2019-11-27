14.4 مليار يورو لإزالة الكربون

المصدر: روما - أ ف ب

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إينيل أنها ستستثمر مبلغ 14,4 مليار يورو في عمليات إزالة الكربون من منشآت الطاقة، في إطار خطة استراتيجية للأعوام 2020-2022، بهدف خفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة.

وقالت الشركة إن «إزالة الكربون من منشآت التوليد في العالم ستمثل 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات المقررة، مع 14,4 مليار يورو (15,9 مليار دولار) مخصصة للنشر السريع لقدرات جديدة للطاقة المتجددة والاستبدال التدريجي لمولدات الفحم».

وأضافت أن حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قدرتها، ستصل كما هو مقرر إلى 60 % في ثلاث سنوات.

وقالت إن التغير المناخي لا يزال مسألة خطيرة، ويمثل أيضاً خطوة نحو مصادر الطاقة المجددة تعزز النمو والاستدامة.