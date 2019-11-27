برنار أرنو يزيح بيل غيتس عن مركز ثاني أغنى رجل في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

صار الملياردير الفرنسي برنار أرنو ثاني أغنى شخص في العالم، وفقاً لما نشرته أمس مجلة «فوربس» الأمريكية.

وتنشر المجلة قائمة بعنوان «قائمة مليارديرات العالم في الزمن الفعلي»، والتي تخضع لتحديث يومي يعكس التغيرات التي تطرأ بالزيادة والنقصان على ثروات المليارديرات، نتيجة مكاسب وخسائر شركاتهم في البورصات، وغيرها من المعاملات التجارية.

وأفادت القائمة بأن أرنو أضاف إلى ثروته أول من أمس مبلغ 2,8 مليار دولار، أو ما يعادل 2,7% من قيمتها قبل الزيادة، لتصبح قيمتها الإجمالية بعد الزيادة 107,6 مليارات دولار. وبذلك، يكون أرنو قد أزاح الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» الشهيرة للبرمجيات، من المركز الثاني على قائمة «فوربس»، وهو المركز الذي كان غيتس يشغله حتى أول من أمس بثروة تبلغ قيمتها الإجمالية 107 مليارات دولار.

وتُعزَى الزيادة الهائلة في ثروة أرنو أول من أمس إلى ارتفاع أسهم المجموعة الفرنسية الشهيرة «إل في إم إتش» المتخصصة في بيع السلع الفاخرة، والتي يمتلك أرنو حصة الأغلبية فيها، عقب تأكيد الأنباء بشأن استحواذها على شركة «تيفاني أند كو» الأمريكية لتجارة المصوغات والمجوهرات، مقابل 16,2 مليار دولار.

يُذكر أن المركز الأول على القائمة لا يزال من نصيب الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» للتسوق الإلكتروني، حيث تبلغ قيمة ثروته الشخصية 110,5 مليارات دولار.