«كريتيو» تتوقع نمو المبيعات لخصومات الجمعة البيضاء

المصدر: دبي - البيان

من المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة الإلكترونية، ومعدلات التصفح من قبل المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى ذروتها مرة أخرى خلال موسم الجمعة البيضاء هذا العام.

وأكدت بيانات صادرة عن تقرير لشركة كريتيو نمو معدلات التصفح والمبيعات الإلكترونية بنسبة وصلت إلى 331% يوم 23 نوفمبر من العام الماضي، بينما تشير التوقعات إلى نمو مماثل خلال موسم الجمعة البيضاء الموافق 29 نوفمبر من العام الجاري.

علاوة على ذلك، ارتفع معدل التحويل اليومي للشراء بما يزيد عن 62% خلال نفس الفترة. وارتفع معدل المبيعات والتصفح كل ساعة أيضاً بنسبة تزيد عن 443% خلال يوم الجمعة البيضاء و160% في يوم «اثنين الإنترنت» الماضيين على التوالي.

وفيما تستعد متاجر الإنترنت لمواكبة هذه الطفرة، تتنبأ كريتيو بأن المتسوقين سيقومون بالحصول على احتياجاتهم من أكثر من منصة تجزئة واحدة، لذلك يتعين على العلامات التجارية في المنطقة زيادة إيراداتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، عبر حملات تعزز زخم ظهورها على مواقع شركاء التجزئة الرئيسيين في وقت مبكر.