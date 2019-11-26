«إيباي» يبيع «ستاب هاب» مقابل 4 مليارات دولار

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلن أمس موقع «إيباي» الشبكي الأمريكي الشهير للبيع في مزادات عبر الإنترنت عن خطط لبيع شركة «ستاب هاب» لتبادل التذاكر، والمملوكة له بالكامل، إلى شركة «فياجوجو» البريطانية التي تزاول نشاط بيع التذاكر أيضاً، وذلك مقابل مبلغ 4.05 مليارات دولار.

ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي»، فمن المتوقع إغلاق صفقة البيع بحلول نهاية الربع الأول من 2020، شريطة استصدار الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المعنية واستيفاء الشروط الاعتيادية.

وأضافت الشبكة أن أسهم «إيباي» ارتفعت بنسبة 1% أمس عقب الإعلان.

يُذكَر أن إيريك بيكر، الرئيس التنفيذي الحالي لــ «فياجوجو»، كان قد شارك في تأسيس «ستاب هاب»، بينما كان يدرس التجارة في الجامعة، إلا أنه تركها بسبب خلاف مع شريكه، قبل بيعها إلى «إيباي» في 2007.