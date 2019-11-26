استقالة كبير مسؤولي التشغيل بشركة نوكيا

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة نوكيا أن كبير مسؤولي التشغيل بالشركة يورج إيرليمياير سيترك منصبه بعد أن قررت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية إلغاء المنصب.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة أعلنت في بيان أمس الاثنين أن الاختصاصات المختلفة لهذه الوظيفة سيتم توزيعها على مسؤولين آخرين بالشركة، وذلك دون أن تذكر السبب الذي دعاها إلى إلغاء المنصب.

كانت الشركة خفضت توقعاتها للأرباح الشهر الماضي وعلقت دفع العائدات بعد الانفاق على التصدي للمنافسين مما أدى إلى تأخير تعزيز الايرادات من شبكات الهاتف المحمول 5 جي.

وقالت نوكيا أيضا إنها لا تتوقع حدوث انتعاش كبير لإيراداتها حتى عام 2021، وذلك بتأخير مدته نحو عام عما كان متوقعا في السابق.

وقال إيرليماير "بعد 25 عاما في نوكيا، أنا على استعداد للشروع في تحديات جديدة. وبينما تكون الشركة في خضم فترة تحول، فإنني أغادرها وأنا على اعتقاد أن الخطة السليمة جاهزة لتحسين الأداء في المستقبل".