30 % نمو مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية خلال «الجمعة البيضاء»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقع خبراء ارتفاع مبيعات مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة تصل إلى 30% خلال «الجمعة البيضاء» في الإمارات التي أطلقتها مواقع التجارة الإلكترونية خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر عبر تقديم تخفيضات وخصومات وعروض على مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات وحتى الرحلات السياحية.

دفع آمن

وأكّد الخبراء أن ازدياد ثقة المتسوقين بأمن الدفع الإلكتروني في الدولة وانتشار استخدام الإنترنت والهواتف الذكية علاوة على العروض الترويجية المبتكرة جعلت من الإمارات أسرع سوق لنمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحولّت «الجمعة البيضاء» إلى أحد أهم مهرجانات التسوق التي يرتقبها المتسوقون في الدولة في نوفمبر من كل عام. في المقابل، أوصى الخبراء بضرورة أخذ الحيطة لدى الدفع الإلكتروني خلال «الجمعة البيضاء» التي أصبحت كذلك محط أنظار المخترقين وسارقي البيانات.

ويشير استطلاع حديث لشركة «فيزا» أن 63% من مستخدمي الإنترنت في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت، فيما يصل معدل إنفاق الفرد الواحد منهم سنوياً إلى حوالي 6000 درهم، ومتوسط قيمة المعاملة الواحدة إلى 530 درهماً، أو حوالي ستة أضعاف متوسط الإنفاق في الأسواق الناشئة والبالغ 26 دولارًا.

وكشف موقع أمازون عن إطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء في نسختها السادسة هذا العام مع أقوى العروض وأفضل الأسعار على مدار 7 أيام من 23 إلى 29 نوفمبر، فيما سيحظى المستوفون بفرصة الاستفادة من تخفيضات تصل حتى 70% على تشكيلة واسعة ومتنوعة من المنتجات.

تقليد سنوي

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس «أمازون» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن مواسم التسوق مثل الجمعة البيضاء أصبحت تقليداً سنوياً يتطلع إليه المتسوقون في الإمارات للحصول على العروض الحصرية، مشيراً إلى أن «أمازون» حريصة على تقديم تلك العروض بشكل متكرر وبمستويات أفضل كل عام.

وأضاف: «نعتقد بأن قطاع التجارة الإلكترونية سيواصل نموه بالتوازي مع استمرار دول المنطقة بتنويع اقتصاداتها، وتمكين المرأة وتعزيز دورها في أماكن العمل، وتحسّن الخدمات اللوجستية، وازدياد أعداد المشتركين في شبكات الهاتف المحمول، الأمر الذي يساعد على توسيع نطاق قاعدة المستهلكين المستهدفين من قبل قطاع التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن قطاع التجزئة في الإمارات يشهد تطوراً مستمراً بهدف مواكبة احتياجات العملاء، لافتاً إلى محافظة كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية على مكانتهما كأضخم أسواق التجارة الإلكترونية وأسرعها نمواً في المنطقة نظراً لانتشار التقنيات الرقمية، فيما تؤدي التكنولوجيا دوراً رئيسياً في هذا السياق مع تنامي إدراك العملاء لخيارات المنتجات المتاحة أمامهم عبر الإنترنت وتقديرهم لإمكانية البحث عن أفضل الأسعار من منزلهم.

وأضاف:»لمسنا كذلك مدى خبرة العملاء في الإمارات بتقنيات التكنولوجيا وثقتهم بخيارات الدفع الإلكتروني، حيث يميل 80% منهم إلى اختيار الدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع نقداً عند التسليم، وذلك انطلاقاً من التجربة السلسة والسهلة التي تتيحها الدفعات الإلكترونية«.

سوق متنام

وقالت ريتا هوانغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة»آي مايل«الصينية والتي تقدم الخدمات اللوجستية لمواقع التجارة الإلكترونية في دبي، إن التغلغل الرقمي المرتفع وتزايد فرص التسوق الرقمي وزيادة الثقة في المدفوعات الرقمية في الإمارات جعل من الدولة أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في المنطقة.

وأضافت: مع ذلك، فإن انتشار التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يبلغ حوالي 3% من إجمالي عمليات التجزئة. وبالمقارنة بأسواق التجارة الإلكترونية الناضجة مثل أوروبا وأمريكا والصين، فإننا نعتقد أن إمكانات التجارة الإلكترونية في الإمارات لم يتم استغلالها بعد. وهذا يعني وجود الكثير من الفرص لشركات الخدمات اللوجستية كذلك.

وتُعتبر الجمعة البيضاء، أو السوداء كما تُسمّى في الغرب، فترة مرتقبة لمبيعات التجزئة في العالم، تقدّم خلالها العلامات التجارية للمستهلكين أكبر الخصومات والعروض الترويجية. لذلك يعتبرها المحتالون ومجرمو الإنترنت بدورهم فترة مثمرة تشهد ازدهار أنشطتهم التخريبية الخبيثة، التي يسعون فيها إلى استقطاب المتسوقين إلى مخططات احتيالية يُحكِمون إعدادها لسرقة أموالهم.

ونصح باحثون في شركة كاسبرسكي المتسوقين بتوخي الحذر لدى إجراء عمليات الشراء والسداد عبر الإنترنت، وذلك نظراً لارتفاع وتيرة عمليات الاحتيال الإلكتروني خلال مواسم الجمعة البيضاء، خصوصاً من خلال شبكات(بوتنت) المؤلفة من أجهزة حاسوب مصابة ببرمجيات خبيثة، والتي تسعى إلى اعتراض بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى مواقع ويب شهيرة في عالم التسوق الإلكتروني، ومن ثَمّ الوصول إلى تفاصيل بطاقاتهم المصرفية التي يحفظها المستخدمون في حساباتهم في المتاجر الإلكترونية، فيما حدّدت كاسبرسكي 15 مجموعة من البرمجيات الخبيثة التي تستهدف ما مجموعه 91 موقعًا وتطبيقًا للتسوق في جميع أنحاء العالم.