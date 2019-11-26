«أدنوك» تطلق أول حملة ترويجية لهويتها المؤسسية «طاقة للحياة»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أول حملة ترويجية لهويتها المؤسسية تحت عنوان «طاقة للحياة»، التي تعد أول حملة تقوم بها الشركة للترويج لهويتها المؤسسية منذ نشأتها عام 1971.

بدأت أدنوك حملتها بمجموعة من الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والورقية والطرقية وفي المراكز التجارية، إضافة إلى عرض فيلم ترويجي قصير في دور السينما وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، حيث سلطت الضوء من خلالها على إنجازات مجموعة من الشباب الإماراتي الذين ساهموا في تحقيق النجاحات والتغيير الإيجابي للمفاهيم المجتمعية وإلهام الجيل القادم من الإماراتيين في العديد من المجالات مثل صناعة الطيران والعلوم والبحوث والاستكشاف وعلوم الفضاء والفن والرياضة وغيرها من المجالات.

ويسلط الفيلم الإعلاني لحملة أدنوك الجديدة الضوء على إنجازات دولة الإمارات في القطاعات الاقتصادية وتنوعها، والسياسات الخارجية، وتعددية المجتمع الإماراتي، والتآلف والاحترام المتبادل.

ويأتي إطلاق أدنوك لهذه الحملة كجزء من التحول الذي تشهده منذ عام 2016، حيث نفذت نقلة نوعية شاملة ومتكاملة على مستوى المجموعة مع التركيز على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المبتكرة لتحقيق أقصى قيمة من أعمالها في مختلف مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز.

كما تبنت الشركة استراتيجية استباقية للتسويق والاتصال المؤسسي تتسم بالشفافية وتعمل على نشر الوعي والتعريف بالنطاق الكبير لحجم أعمال الشركة ومدى مساهمتها الإيجابية في اقتصاد الدولة، وتأثيرها في قطاع النفط والغاز العالمي، كذلك عملت أدنوك على توحيد الهوية المؤسسية لكافة الشركات التابعة لها تحت هوية مؤسسية واحدة ورؤية واحدة في 2017.

وحققت أدنوك خطوات مهمة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، وإجراء أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وإفساح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة للاستكشاف والتطوير.